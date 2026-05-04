Un avion de la compagnie United Airlines percute un lampadaire lors de son atterrissage à l'aéroport de Newark

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Dimanche, un avion de la compagnie United Airlines UAL.O a percuté un lampadaire lors de sa descente finale vers l'aéroport international de Newark, endommageant le poteau ainsi qu'un semi-remorque circulant sur l'autoroute voisine, selon l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey.

Alors qu'il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport international Newark Liberty, le vol 169 de United Airlines a heurté un lampadaire sur la New Jersey Turnpike vers 14 h, selon l'Administration fédérale de l'aviation (FAA). Le Boeing 767, qui arrivait de Venise, en Italie, a atterri sans encombre, a précisé la FAA.

L'Autorité portuaire a déclaré qu'aucun blessé n'était à déplorer à bord de l'avion, mais que des dommages mineurs avaient été constatés sur l'appareil. Le personnel de l'aéroport a inspecté la piste à la recherche de débris et les opérations ont rapidement repris leur cours normal, selon un porte-parole.

Le conducteur du semi-remorque a été transporté à l'hôpital avec des blessures légères et a depuis quitté l'hôpital.

La FAA a déclaré qu'elle mènerait une enquête sur l'incident. United n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.