Un avion de combat américain abattu dans le ciel iranien, un membre d'équipage secouru, l'autre recherché

(Actualisé tout du long)

Un membre d'équipage de l'avion de combat américain abattu dans le ciel iranien a été secouru alors que le deuxième occupant était porté disparu, a-t-on appris d'un responsable américain qui ajoute qu'une opération de recherche était en cours.

Deux sources ont déclaré à Reuters que l'appareil abattu était un F-15E doté de deux places et qu'une opération de recherche était en cours. Un membre d'équipage de l'avion abattu a été secouru par l'armée américaine, l'autre est toujours porté disparu.

C'est la première fois qu'un avion américain est abattu en Iran et cet incident montre les risques que les soldats américains affrontent en Iran malgré les propos de Donald Trump et de son secrétaire de la Défense, Pete Hegseth, quant à la supériorité présumée américaine dans les airs.

Par ailleurs, un deuxième avion de l'armée de l'air américaine s'est écrasé dans la région du Golfe, a rapporté le New York Times, citant deux dirigeants américains. Son pilote, seul homme à bord, a été secouru, selon le quotidien américain.

En Iran, des habitants tiraient sur des hélicoptères américains impliqués dans les opérations de recherche et de sauvetage.

Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a déclaré qu'il passait au peigne fin une zone située près du lieu où l'avion s'est écrasé, dans le sud-ouest de l'Iran, alors qu'une récompense a été offerte à toute personne qui capturerait ou tuerait les survivants.

Le Pentagone comme le Commandement central américain n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Selon William Goodhind, analyste d’images chez Contested Ground, les clichés montrant des débris présumés de l'avion de chasse américain abattu diffusés sur les réseaux sociaux correspondent à celles d'un F-15E.

Depuis le début de la campagne militaire israélo-américaine lancée le 28 février, 13 membres de l'armée américaine ont été tués et plus de 300 autres blessés, selon le Commandement central américain. Aucun soldat américain n'a été capturé par l'Iran.

Alors que le président Donald Trump ne cesse de présenter l'armée iranienne comme étant décimée, Reuters a rapporté que l'Iran conservait encore de grandes capacités de missiles et de drones, citant les services de renseignements américains.

La semaine dernière, les Etats-Unis ne pouvaient affirmer avec certitude avoir détruit qu'environ un tiers de l'arsenal de missiles de l'Iran.

Le sort du reste de l'arsenal était incertain mais les bombardements auraient endommagé, détruit ou enseveli ces missiles dans des tunnels et des bunkers, ont indiqué des sources à Reuters.

(Phil Stewart, version française Benoit Van Overstraeten, Jean-Stéphane Brosse et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)