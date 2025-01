information fournie par So Foot • 13/01/2025 à 20:58

Un attaquant international égyptien signe au Havre

Le HacMen Hassan ?

En panne offensive, la pire attaque de Ligue 1 profite du mercato d’hiver pour se renforcer. Le Havre enregistre la signature d’Ahmed Hassan jusqu’à la fin de la saison. L’international égyptien de 31 ans arrive en provenance de Rio Ave. Le club portugais l’avait révélé en Europe, et l’avait repêché après un joli voyage méditerranéen à travers la Turquie (Konyaspor, Alanyaspor), la Grèce (Olympiakos) et le Portugal (Braga). « Koka » a aussi été finaliste de la CAN 2017.…

UL pour SOFOOT.com