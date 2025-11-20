Un ancien taulier de Manchester City prend sa retraite
Adeus, obrigado.
À 40 ans, le milieu brésilien Fernandinho a profité d’un match caritatif à l’Arena da Baixada pour officialiser ce que son corps lui soufflait depuis des mois : terminé. « Je suis déjà fatigué , a-t-il avoué après une demi-heure de jeu à trottiner. Dans le foot, plus rien ne me motive. J’ai tout profité. Maintenant, c’est le moment de la famille. » Retraite officialisée au micro du média brésilien G eglobo, après quelques trophées de Premier League par-ci, par-là.…
MH pour SOFOOT.com
