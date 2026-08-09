Un ancien Parisien plante un but sensationnel et rend hommage à Neymar

PSV Eindhoven 2-2 Fortuna Sittard

Buts : Flamingo (55 e ) et Fernandez (74 e ) pour les Boeren // Romeny (42 e ) et Michut (90 e +2) pour le FSC

Vous vous souvenez de Michut ? On ne parle pas du one-hit wonder de Swansea, et encore moins du youtubeur préféré de votre petit-cousin Timéo. Non, on parle bien d’ Édouard Michut, ancien titi parisien qui a disputé huit matchs avec le club de la capitale entre 2021 et 2022, sans jamais vraiment concrétiser les espoirs placés en lui . Première nouvelle donc : sachez qu’il est toujours en vie. Et, deuxièmement, que le mec est loin d’être fini, puisqu’il évolue toujours au haut niveau. Le milieu offensif joue en effet au Fortuna Sittard, en Eredivisie. Ce samedi, il a permis au club limbourgeois d’éviter la défaite pour son premier match de championnat face au PSV, en égalisant dans le temps additionnel (2-2).…

FL pour SOFOOT.com