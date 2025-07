Un ancien Nantais fait son retour chez les Canaris

information fournie par So Foot • 23.07.2025 • 15:33 •

Détruire des clubs pour pousser des fans à en créer d’autres. La gestion n’est pas son fort et les maintiens non plus, mais Gérard Lopez a plus d’un tour dans son sac. À défaut de garder ses clubs vivants, le génie de la finance sait mobiliser les fans à l’image ... Lire la suite