L’Espagne sort l’Allemagne dans la douleur et rejoint l’Angleterre en finale !

Poussée jusque dans les prolongations par les Allemandes, l'Espagne est finalement parvenue à se qualifier pour la première finale d'Euro de son histoire grâce à un éclair de génie d'Aitana Bonmatí. La bande à Montserrat Tomé tentera dimanche d'aller chercher le doublé Coupe du Monde-Euro dans un remake de la finale du Mondial 2023 face à l'Angleterre.

Allemagne – Espagne

Buts : pour la Frauen-Nationalmannschaft // Aitana Bonmatí (113 e ) pour la Roja

Dans le Letzigrund de Zürich, cette seconde demi-finale de l’Euro offrait au public une alléchante affiche entre l’Allemagne, tombeuse des Françaises en quarts, et l’Espagne, championne du monde en titre et facile victorieuse de ses cinq premiers matchs dans la compétition. Une rencontre disputée où les Espagnoles ont ultra-dominé dans la possession, et sont finalement sorties du bourbier allemand grâce à l’inévitable Bonmatí. La double-ballon d’Or en titre permet à la Roja de s’offrir une première finale d’Euro dans son histoire, et peut-être un premier graal européen face à l’Angleterre dimanche à Bâle.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com