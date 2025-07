La vidéo hilarante de Benfica après l’arrivée de Richard Ríos

Ready to rumble ?

Ce mercredi, le Benfica a fait l’actualité en signant sa recrue la plus chère, Richard Ríos, recruté 27 millions d’euros à Palmeiras. Pour marquer le coup, le club lisboète s’est délecté de revenir sur un fait de jeu qui en a amusé plus d’un, via la traditionnelle vidéo d’arrivée . Pour ce faire, la recette était toute trouvée : une embrouille entre la nouvelle recrue colombienne et le défenseur argentin Nicolas Otamendi, au club depuis 2020.…

TJ pour SOFOOT.com