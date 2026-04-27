Kylian Mbappe blessé aux ischio-jambiers peu avant la Coupe du Monde

Kylian Mbappe lors d'un match avec le Real Madrid

L'attaquant du Real ‌Madrid et capitaine de l'équipe de France ​Kylian Mbappé s'est blessé aux ischio-jambiers, a annoncé lundi le club espagnol, une blessure qui intervient à ​un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la ​Coupe du monde.

Selon les ⁠médias espagnols, Kylian Mbappe, âgé de 27 ans, ‌pourrait manquer le reste de la saison avec le Real Madrid en raison ​de cette ‌blessure, subie vendredi lors du match nul (1-1) ⁠à l'extérieur face au Real Betis.

"À la suite des examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian ⁠Mbappé par ‌le service médical du Real Madrid, une ⁠blessure au muscle semi-tendineux de la jambe ‌gauche a été diagnostiquée. Nous attendons ⁠de voir comment la situation évolue", dit ⁠le club dans ‌un communiqué.

La Coupe du monde, organisée conjointement par ​les États-Unis, le ‌Canada et le Mexique, débute le 11 juin.

Le Real, actuel deuxième du ​championnat espagnol avec un retard de 11 points sur Barcelone à cinq journées ⁠de la fin, se rendra à l'Espanyol Barcelone dimanche avant de retourner à Barcelone le 10 mai, au camp Nou, pour un "clasico" potentiellement décisif.

(Pearl Josephine Nazare à Bangalore, version française Benoit Van ​Overstraeten, édité par)