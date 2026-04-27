Kylian Mbappe blessé aux ischio-jambiers peu avant la Coupe du Monde

Kylian Mbappe lors d'un match avec le Real Madrid
L'attaquant du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé s'est blessé aux ischio-jambiers, a annoncé lundi le club espagnol, une blessure qui intervient à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde.
Selon les médias espagnols, Kylian Mbappe, âgé de 27 ans, pourrait manquer le reste de la saison avec le Real Madrid en raison de cette blessure, subie vendredi lors du match nul (1-1) à l'extérieur face au Real Betis.
"À la suite des examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par le service médical du Real Madrid, une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche a été diagnostiquée. Nous attendons de voir comment la situation évolue", dit le club dans un communiqué.
La Coupe du monde, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, débute le 11 juin.
Le Real, actuel deuxième du championnat espagnol avec un retard de 11 points sur Barcelone à cinq journées de la fin, se rendra à l'Espanyol Barcelone dimanche avant de retourner à Barcelone le 10 mai, au camp Nou, pour un "clasico" potentiellement décisif.
(Pearl Josephine Nazare à Bangalore, version française Benoit Van Overstraeten, édité par)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer