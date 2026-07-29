L’AC Milan dément la mort de Franco Baresi

Ouf ! Une terrible rumeur a fait trembler l’Italie pendant quelques minutes : l ‘annonce de la mort de Franco Baresi . Heureusement, l’AC Milan a rassuré tout le monde en indiquant que l’ancien légendaire libéro était encore en vie.

« Franco traverse une période difficile et délicate »

« L’AC Milan dément les fausses informations concernant Franco Baresi qui ont commencé à circuler ces dernières minutes. Franco traverse une période difficile et délicate, et le club se tient résolument à ses côtés ainsi qu’à ceux de sa famille. Nous invitons tout le monde à respecter leur vie privée et à s’abstenir de diffuser des informations totalement infondées » , ont communiqué les Rossoneri , mercredi soir.…

EL pour SOFOOT.com