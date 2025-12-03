Un ancien grand espoir du PSG aurait arrêté le foot... à 21 ans
Le Kari Saint-Germain n’a jamais existé.
Mais où est passé Ayman Kari ? Ancien grand espoir du PSG, coéquipier de Warren Zaïre-Emery, Xavi Simons, Lucas Lavallée, Wilson Odobert et Edouard Michut en Youth League, le jeune homme de 21 ans a tout simplement arrêté le foot. L’Équipe raconte sa disparition inquiétante : il ne répond pas au téléphone, a coupé ses réseaux sociaux, « Il va bien. Il n’y a rien à comprendre » tentent de rassurer ses proches. Il passerait son temps avec ses proches, loin du foot pro.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
