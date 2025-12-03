 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand un entraîneur de Montreuil imite parfaitement Courbis et Di Meco
information fournie par So Foot 03/12/2025 à 00:13

Quand un entraîneur de Montreuil imite parfaitement Courbis et Di Meco

Quand un entraîneur de Montreuil imite parfaitement Courbis et Di Meco

Nicolas Canteloup, sors de ce corps.

Montreuil, pensionnaire de R1, a scalpé Granville, club de N2, au huitième tour de la Coupe de France. Pour fêter la qualif obtenue aux tirs aux buts, un dirigeant du club a improvisé une séance d’imitation dans les vestiaires du club de Seine-Saint-Denis, qui réalise le meilleur parcours en coupe de France de son histoire. Ali Sidhoum a magnifiquement imité… Rolland Courbis : « Demain, vous allez mettre l’After RMC, Rolland Courbis va dire : « y a une équipe de Montreuil, qui est en train de créer l’exploit, et qui va peut-être se qualifier. » La voix est parfaitement rocailleuse, c’est splendide.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank