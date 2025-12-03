Quand un entraîneur de Montreuil imite parfaitement Courbis et Di Meco

Nicolas Canteloup, sors de ce corps.

Montreuil, pensionnaire de R1, a scalpé Granville, club de N2, au huitième tour de la Coupe de France. Pour fêter la qualif obtenue aux tirs aux buts, un dirigeant du club a improvisé une séance d’imitation dans les vestiaires du club de Seine-Saint-Denis, qui réalise le meilleur parcours en coupe de France de son histoire. Ali Sidhoum a magnifiquement imité… Rolland Courbis : « Demain, vous allez mettre l’After RMC, Rolland Courbis va dire : « y a une équipe de Montreuil, qui est en train de créer l’exploit, et qui va peut-être se qualifier. » La voix est parfaitement rocailleuse, c’est splendide.…

UL pour SOFOOT.com