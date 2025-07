Un ancien footballeur italien devenu DJ est mort à Ibiza lors d’une intervention policière

Michele Noschese, aussi connu sous le nom de DJ Godzi est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Ibiza . S’il était davantage connu en tant qu’artiste d’électro-house, l’italien de 35 ans a également eu une carrière balle au pied, puisqu’il a fait partie du centre de formation du Napoli et a évolué en Serie C dans sa jeunesse, explique le Corriere della Sera .

Autopsia a Ibiza per chiarire le cause della morte del 35enne Michele Noschese, noto nel mondo della musica techno come DJ Godzi. Napoletano, ex calciatore, da anni viveva alle Baleari pic.twitter.com/r0RvRckzVG…

ARM pour SOFOOT.com