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Un ancien de la maison de retour sur le banc de Nantes ?
information fournie par So Foot 07/06/2026 à 20:22

Un ancien de la maison de retour sur le banc de Nantes ?

Un ancien de la maison de retour sur le banc de Nantes ?

Du neuf avec du vieux.

Récemment relégué en Ligue 2, le FC Nantes s’apprête à vivre un été mouvementé, où de nombreux départs sont à prévoir. Côté arrivées, un entraîneur est dans un premier temps attendu, et les Canaris auraient a priori déjà trouvé l’heureux élu. Selon L’Équipe , Michel Der Zakarian devrait bel et bien revenir à Nantes, alors que les deux parties sont proches d’un accord. Le technicien de 63 ans vit toujours dans la région, et il avait été aperçu à la Beaujoire le 20 mai dernier à l’occasion du la finale du Challenge Espoirs remporté par Nantes contre l’OM.…

AL pour SOFOOT.com

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