Un ancien coéquipier de Josh Cavallo dément les accusations d’homophobie

L’affaire Josh Cavallo continue de faire du bruit en Australie. Après avoir accusé Adelaide United d’homophobie en interne et d’avoir freiné sa carrière « à cause de qui il aimait » , l’ancien capitaine du club Craig Goodwin est monté au créneau sur les ondes de la radio locale FiveAA. Version radicalement différente : « Rien ne s’est jamais passé pendant que j’étais là. On a toujours soutenu Josh » , assure l’international australien, balayant l’idée d’une mise à l’écart liée à son orientation sexuelle, qu’il juge « fausse ».

Blessures, choix perso et entraînements manqués

Selon lui, la réalité serait beaucoup moins politique et beaucoup plus terre-à-terre : deux grosses blessures, une concurrence qui bosse plus, et surtout des choix personnels. L’ex-capitaine évoque « plusieurs occasions où Josh a privilégié des opportunités extérieures, parfois en les cachant au club, en manquant des entraînements et des engagements ». Pendant que certains « passaient des heures sur le terrain pour progresser » , Cavallo aurait parfois été ailleurs. « C’était son choix, mais ensuite dire qu’il ne jouait pas à cause de qui il aimait, et pas à cause de tout le reste, c’est décevant » , conclut-il.…

MH pour SOFOOT.com