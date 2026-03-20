Un aéroport isolé d'Espagne sert à stationner les avions bloqués par le conflit au M.-O.

par Corina Pons

L'aéroport de Teruel, situé dans un coin reculé de l'Est de l'Espagne, fait à nouveau office de lieu de stationnement pour les avions bloqués en Europe en raison du confit au Moyen-Orient, qui perturbe fortement le trafic aérien.

Ancienne base militaire de la Communauté autonome d'Aragon, devenue le symbole du dépeuplement rural en Espagne, l'aéroport industriel de Teruel accueille habituellement deux avions par jour.

Mais il devrait en accueillir environ 20, dont 17 avions de Qatar Airways d'ici samedi soir, selon un planning consulté par Reuters.

L'aéroport de Teruel, détenu par l'Etat, est, en temps normal, l'une des plaques tournantes pour la maintenance et le stockage d'avions les plus importantes d'Europe.

Durant la pandémie de Covid, l'infrastructure avait déjà accueilli environ 140 avions stationnés sur place pendant deux ans.

Vendredi, une dizaine de gros-porteurs devaient y atterrir, la majorité d'entre eux étant exploités par Qatar Airways.

Un A380 de Qatar Airways a atterri en milieu de matinée après avoir décollé de Londres. Deux A350 de la compagnie et un Boeing 787 avaient atterri en fin d'après-midi.

Contactée, Qatar Airways n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires de Reuters concernant ses projets.

Le climat sec et sans sel de la région, propice à la conservation des avions, est de nouveau recherché par les compagnies aériennes dont l'activité a été bouleversée en raison des fermetures de l'espace aérien au Moyen-Orient et des difficultés d'approvisionnement en kérosène liées à la guerre en Iran.

"Ce n'est pas normal", a déclaré Alejandro Ibrahim, directeur général du terminal. "Les compagnies réorganisent leurs flottes et leurs itinéraires et recherchent des endroits plus sûrs pour stationner leurs avions, et l'Europe répond à ces critères."

Avec une capacité d'accueil de 250 avions gros-porteurs et jusqu'à 400 avions à fuselage étroit, Teruel est l'une des plus grandes installations de stockage d'Europe.

"Nous avons servi de refuge et soutenu le transport aérien mondial", a déclaré Alejandro Ibrahim, ajoutant que les avions peuvent rester sur le tarmac sans problème étant donné que l'aéroport n'accueille pas de passagers.

Les exploitants de l'aéroport ne peuvent pas dire combien d'autres avions pourraient arriver alors que la guerre se poursuit, bien que plusieurs compagnies aériennes du Moyen-Orient qui desservent régulièrement l'Europe comptent parmi ses clients réguliers.

"Nous travaillons au jour le jour, car l'avenir est incertain et tout dépend vraiment des compagnies (...) de la façon dont la situation pourrait évoluer dans les mois à venir", a déclaré Alejandro Ibrahim.

"Ce que nous souhaitons, c'est que (le conflit) prenne fin, car notre activité principale est la maintenance des avions. Plus il y a d’avions qui volent, plus notre aéroport est actif", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Corina Pons; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)