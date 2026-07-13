Un acteur de la série Ted Lasso a fait ses débuts en professionnel
Football is life : on ne peut qu’être d’accord avec ça. Cristo Fernández, icône de la série télévisée Ted Lasso , a fait ses premiers pas chez les professionnels cette nuit, non pas à l’AFC Richmond, mais au Locomotive d’El Paso, club du deuxième échelon du football américain.
Annoncé en grande pompe par le club texan il y a deux mois, Fernández a donc fait ses débuts dans la nuit de vendredi à samedi, en phase de groupes de l’USL Cup, entrant à la 79 e minute de jeu.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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