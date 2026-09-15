Un acte de sabotage présumé perturbe le trafic ferroviaire aux Pays-Bas

Le trafic ferroviaire a été perturbé dans le centre et le nord des Pays-Bas mardi matin, à l'heure de pointe, en raison de tuyaux délibérément fixés aux rails, a déclaré l'opérateur d'infrastructure ProRail.

Une vingtaine d'incidents ont été signalés.

La chaîne de télévision publique NOS a montré des tuyaux longs et fins en train d'être retirés des voies.

"À ce stade, il semble s'agir d'une perturbation délibérée du trafic ferroviaire causée par une intervention humaine. On ignore encore qui en est responsable et quel en est le mobile", a déclaré ProRail, ajoutant que la police nationale menait l'enquête.

Ces tuyaux ont non seulement perturbé le trafic ferroviaire, mais aussi la circulation routière, plusieurs passages à niveau ayant dû rester fermés, a précisé ProRail dans un communiqué.

L'organisme n'a pas été en mesure de préciser quand le trafic pourrait revenir à la normale.

(Par Charlotte Van Campenhout; version française Matthieu Huchet; édité par Benoit Van Overstraeten)