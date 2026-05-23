 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un accueil triomphal en pleine nuit pour les joueurs du RC Lens
information fournie par So Foot 23/05/2026 à 10:40

Un accueil triomphal en pleine nuit pour les joueurs du RC Lens

Un accueil triomphal en pleine nuit pour les joueurs du RC Lens

Comme la lampe des mineurs, la passion ne s’éteint jamais. Après 120 ans d’attente, la malédiction a pris fin et le RC Lens a remporté ce vendredi soir la toute première Coupe de France de son histoire au détriment de l’OGC Nice (3-1). Forcément, après plus d’un siècle d’espérance, pas question de temporiser pour faire la java.

Bollaert by night

Les joueurs de Pierre Sage ont donc rapidement quitté Saint-Denis, direction l’Artois pour une petite fête nocturne au Stade Bollaert où ils sont arrivés sur les coups de 3h30 du matin. Sur place, il restait quelques milliers de courageux sur les 38 000 qui avaient assisté à la retransmission du match sur écrans géants. A 4h22, le trophée a été présenté à la foule en délire, avant que l’équipe n’entame sa traditionnelle chenille sur la pelouse.

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Mexique sanctionné par la FIFA à trois semaines de la Coupe du monde
    Le Mexique sanctionné par la FIFA à trois semaines de la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 23.05.2026 11:27 

    Avertissement sec. Le stade de Puebla, dans le centre du Mexique, était loin d’être plein ce vendredi soir, à l’occasion du match amical entre le Mexique et le Ghana (remporté par les locaux, 2-0). Et pour cause, la FIFA avait sanctionné ce mercredi l’un des trois ... Lire la suite

  • Lens termine sa saison historique avec un premier titre de Coupe de France
    Lens termine sa saison historique avec un premier titre de Coupe de France
    information fournie par France 24 23.05.2026 10:42 

    Après leur deuxième place cette saison en championnat, les Lensois ont remporté la Coupe de France pour la première fois en 120 ans d'histoire. Les Sang et Or se sont imposés contre Nice (3-1) lors de la finale, vendredi au Stade de France.

  • La sélection congolaise devra rester isolée avant la Coupe du monde
    La sélection congolaise devra rester isolée avant la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 23.05.2026 10:26 

    Entrez sans frapper ? Plutôt le contraire. Pour les joueurs de la République du Congo, le mode Coupe du monde est déjà activé. Et pour cause, en raison de l’épidémie d’Ebola qui ressurgit avec fracas en RDC, le patron de l’équipe de la Maison Blanche chargée de ... Lire la suite

  • Clap de fin pour Lukas Podolski
    Clap de fin pour Lukas Podolski
    information fournie par So Foot 23.05.2026 10:08 

    La fin d’un mythe. Roi du kébab, petite prince de Cologne, seigneur de Zabrze, champion du monde, Lukas Podolski ne martyrisera plus les surfaces de réparation adverses. A 40 ans et peu après avoir racheté des parts de son club de cœur, l’attaquant germano-polonais ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank