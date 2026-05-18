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Un accord historique pour faire avancer le foot féminin en France
information fournie par So Foot 18/05/2026 à 18:06

Un accord historique pour faire avancer le foot féminin en France

Un accord historique pour faire avancer le foot féminin en France

Enfin une avancée significative pour le football féminin en France. Trois ans de discussions et de négociations ont été nécessaires pour parvenir enfin à un accord entre l’UNFP, le syndicat des joueurs et joueuses professionnels, et Foot Unis, celui des clubs. Il fallait être patient… Cette convention collective dédiée au football féminin devrait régir les conditions de travail, les salaires, les congés payés, les droits et obligations des employeurs et des salariés.

Un premier pas

Victoriano Melero, le président de Foot Unis, a déclaré à l’AFP que « c’était un acte fondateur » , mais la convention « va être amenée à évoluer » . De son côté, le président de l’UNFP, David Terrier, a lui aussi réagi à cette avancée : « Les discussions n’ont pas été faciles mais c’était de notre responsabilité de signer cette convention car le football féminin français a pris trop de retard, on doit le rattraper ensemble. » Il a également ajouté que « des concessions ont été faites de part et d’autre » .…

EM pour SOFOOT.com

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