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Un accord financier entre Lens et Crystal Palace pour Pierre Sage
information fournie par So Foot 09/06/2026 à 16:50

Un accord financier entre Lens et Crystal Palace pour Pierre Sage

Un accord financier entre Lens et Crystal Palace pour Pierre Sage

Pierre Sage c’est fini, faites place à Stone Wise . Sur le départ après une seule saison et un sacre historique en Coupe de France, Pierre Sage devrait bel et bien quitter le Racing Club de Lens . RMC Sport a annoncé ce mardi un accord à hauteur de 5 millions d’euros (dont 2 millions de bonus) entre le club artésien et Crystal Palace , qui s’apprêterait à racheter les deux dernières années de contrat du technicien de 47 ans.

🔴 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐞𝐭 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐞. Pierre Sage va entraîner en Premier League la saison prochaine. Le technicien, qui va quitter le RC Lens, a trouvé un accord de principe avec Crystal Palace pour un contrat… pic.twitter.com/kn95HjUIV1…

VM pour SOFOOT.com

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