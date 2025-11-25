Un accord entre l'Ukraine et la Russie est proche, estime Donald Trump

Le président américain Donald Trump a estimé mardi qu'un accord était proche entre l'Ukraine et la Russie pour mettre fin à plus de trois ans de conflit, sans toutefois donner de détails.

"Nous allons y arriver", a-t-il déclaré depuis la Maison blanche.

L'Ukraine a fait savoir mardi qu'elle soutenait le cadre de l'accord de paix avec la Russie proposé par les Etats-Unis, ajoutant toutefois que des questions sensibles devaient encore être réglées lors d'une rencontre entre le président Volodimir Zelensky et Donald Trump.

(Reportage par Andrea Shalal et Costas Pitas; version française Zhifan Liu)