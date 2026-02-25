Ukraine-Zelensky s'entretient avec Trump, évoque une nouvelle réunion trilatérale

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi être convenu lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump qu'un prochain cycle de négociations trilatérales avec la Russie en mars devait mener à une rencontre à plus haut rang, entre les dirigeants des pays.

S'exprimant sur le réseau social X, Volodimir Zelensky a indiqué que de nouveaux pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie chapeautés par les Etats-Unis auraient lieu début mars.

"Nous nous attendons à ce que cette réunion créé une opportunité de faire avancer les discussions au niveau présidentiel", a-t-il dit. "Le président Trump soutient cette séquence d'étapes".

"C'est le seul moyen de résoudre toutes les questions complexes et sensibles, et stopper enfin la guerre", a ajouté le président ukrainien.

Volodimir Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine ne se sont jamais rencontrés depuis que Moscou a lancé en février 2022 une invasion de l'Ukraine.

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, présents plus tôt ce mois-ci à Genève pour une réunion entre négociateurs ukrainiens et russes s'étant terminée

sans avancée visible

, ont également participé à l'entretien téléphonique mercredi.

Une

réunion

entre représentants américains et ukrainiens uniquement est prévue jeudi pour discuter de l'économie et de la reconstruction de l'Ukraine.

(Olena Harmash, avec la contribution de Janis Laizans et Anna Pruchnicka; version française Jean Terzian)