Ukraine-Zelensky remanie l'appareil de sécurité, nouvelles manifestations

par Yuliia Dysa et Dan Peleschuk

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a nommé vendredi le ministre de l'Intérieur sortant Ihor Klymenko à la tête du Conseil national de sécurité et de défense, alors que le limogeage du ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov entraînait des manifestations à Kyiv pour la deuxième journée consécutive.

Ihor Klymenko sera chargé de coordonner "toutes les composantes du secteur de la sécurité et de la défense", y compris la production d'armement, a précisé Volodimir Zelensky.

On ignore pour le moment si l'actuel président du Conseil Roustem Oumerov - qui est aussi le principal négociateur ukrainien dans les pourparlers de paix avec la Russie sous l'égide des États-Unis - se verra proposer un nouveau poste.

Ihor Klymenko figurait parmi les noms cités pour remplacer le ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov, un spécialiste des nouvelles technologies de 35 ans qui entendait moderniser l'armée et lutter contre la corruption.

Le limogeage de Mykhaïlo Fedorov a déclenché jeudi des manifestations à Kyiv et dans d'autres villes ukrainiennes, fait rarissime en temps de guerre, sur fond de conflit ouvert entre le ministre de la Défense sortant et le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Oleksandr Syrskyi, le premier accusant le second d'avoir entravé sa mission.

Volodimir Zelensky a annoncé jeudi soir la nomination du directeur intérimaire des services de sécurité, Yevhenii Khmara, comme ministre de la Défense par intérim.

Des manifestants se sont rassemblés vendredi pour la deuxième journée consécutive devant le bureau du président ukrainien, dans le centre de Kyiv, pour exiger qu'il réintègre Mykhaïlo Fedorov.

CRISE POLITIQUE

Ces manifestations évoquent les rassemblements populaires organisés en 2025 au même endroit pour dénoncer le projet de Volodimir Zelensky de réduire le pouvoir des agences ukrainiennes de lutte contre la corruption, sur lequel il est finalement revenu.

Cette nouvelle crise politique intervient alors que les forces ukrainiennes tentent de reprendre l'initiative sur le champ de bataille avec des frappes à longue portée visant les infrastructures industrielles et logistiques de la Russie.

L'armée ukrainienne reste cependant confrontée à de graves difficultés de recrutement tandis que les forces russes poursuivent leur avancée. Elle peine également à s'équiper en moyens de défense aérienne suffisants pour repousser les attaques de missiles meurtrières de Moscou.

Le remaniement gouvernemental surprise opéré par Volodimir Zelensky, annoncé dimanche, a ouvert la voie à un nouvel exécutif dirigé par Sergii Koretsky, jusqu'alors à la tête de Naftogaz, dont le Parlement a approuvé jeudi la nomination au poste de Premier ministre.

(Reportage Yuliia Dysa, avec Andrii Perun ; rédigé par Dan Peleschuk, version française Benjamin Mallet)