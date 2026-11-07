Ukraine-Zelensky promet du changement dans les renseignements après un scandale de corruption

par Dan Peleschuk

Le président Volodimir Zelensky a promis samedi de nouvelles mesures au sein du service de sécurité intérieur ukrainien à la suite d'un scandale de corruption qui a alimenté la colère de l'opinion publique face à l'impunité de responsables.

Les autorités anticorruption ont annoncé cette semaine des poursuites contre plusieurs hauts responsables des services de sécurité et des forces de l'ordre pour leur rôle présumé dans la protection d'un vaste réseau criminel.

Les enquêteurs ont déclaré que le groupe exploitait des centres d'escroquerie, se livrait au trafic de stupéfiants ou encore fabriquait de la fausse monnaie.

Certains ont également contribué à planifier des enlèvements et d'autres formes de violence pour le compte du réseau.

Dans son allocution, Volodimir Zelensky a jugé que les crimes présumés, au coeur d'une enquête en cours du Bureau national anticorruption d'Ukraine (NABU) et de son agence soeur, étaient "franchement honteux, absolument inacceptables".

Cette enquête est le dernier dossier très médiatisé visant des responsables en fonction à susciter la colère de nombreux Ukrainiens qui luttent pour survivre alors que la Russie poursuit sa guerre contre l'Ukraine.

"Il y a déjà eu des licenciements au sein du Service de sécurité d'Ukraine à cause de cette affaire, et il y aura d'autres décisions en matière de personnel", a déclaré Volodimir Zelensky, ajoutant qu'il attendait une enquête complète aboutissant à des résultats.

Un tribunal ukrainien a ordonné vendredi le placement en détention provisoire sous caution d'un ancien général du SBU dans le cadre de cette affaire. Deux responsables de la police et un autre suspect ont également été placés en détention cette semaine.

Volodimir Zelensky a déclaré avoir proposé une nouvelle législation obligeant tous les employés du SBU, qui dispose de vastes pouvoirs de police et de prérogatives militaires, à déclarer publiquement leur patrimoine.

Les déclarations de patrimoine constituent un outil puissant de surveillance de la corruption en Ukraine, qui doit éradiquer ce fléau pour obtenir son adhésion à l'Union européenne et continuer à recevoir une aide financière dont elle a grand besoin.

La branche militaire du SBU mène des attaques de longue portée contre la Russie et d'autres opérations audacieuses en temps de guerre, mais d'autres unités ont été visées par des accusations de corruption et d'intimidation.

(Dan Peleschuk; version française Nicolas Delame)