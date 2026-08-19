Ukraine-Zelensky limoge une responsable de son cabinet soupçonnée de corruption

(Actualisé avec limogeage, confirmation du nouveau ministre de la Défense)

Iryna Mudra, directrice adjointe du cabinet du président ukrainien Volodimir Zelensky, a été limogée mercredi peu après avoir été mise en cause lors d'une opération anticorruption.

Son limogeage a été annoncé par un décret publié sur le site de la présidence ukrainienne. Aucun motif n'est mentionné.

Les agences ukrainiennes de lutte contre la corruption avaient annoncé un peu plus tôt avoir mis au jour un réseau de blanchiment d'argent au sein duquel figuraient Iryna Mudra ainsi qu'un ancien député et plusieurs responsables d'une banque publique

Selon le Bureau national anticorruption d'Ukraine (NABU) et le Bureau du procureur spécialisé anticorruption (SAPO), ils sont accusés d'avoir blanchi une somme de 150 millions de hryvnias (environ 2,9 millions d'euros).

Cette affaire survient le jour de la validation par le Parlement ukrainien de la nomination de Yevhenii Khmara au poste de ministre de la Défense, en remplacement du populaire Mykhaïlo Fedorov, dont le limogeage le mois dernier a provoqué une crise politique.

Yevhenii Khmara, ancien chef par intérim du Service de sécurité d'Ukraine (SBU), a été confirmé par 312 voix, alors que le seuil nécessaire à sa nomination était de 226 voix.

Mykhaïlo Fedorov a appelé mardi soir à la tenue d'élections en dépit de la guerre menée contre les forces d'invasion russes, estimant dans une allocution que l'Ukraine était confrontée à une "crise de gouvernance" et dénonçant la corruption de certains responsables du pays.

(Anna Pruchnicka; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Tangi Salaün)