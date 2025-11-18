Ukraine-Zelensky en Turquie mercredi pour "raviver les négociations"

(Ajoute commentaire du Kremlin §4)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky se rendra mercredi en Turquie avec l'objectif de relancer le processus de négociation pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

"Nous nous préparons à raviver les négociations et nous avons élaboré des solutions que nous proposerons à nos partenaires. Tout mettre en oeuvre pour accélérer la fin de la guerre est la priorité absolue de l'Ukraine," a déclaré le chef de l'Etat, qui multiplie les visites diplomatiques ces derniers jours et sera ce mardi en Espagne, après la France la veille.

Selon une source turque, l'envoyé spécial de Donald Trump Steve Witkoff sera également en Turquie mercredi où il s'entretiendra avec le président ukrainien.

De son côté, le Kremlin a fait savoir qu'aucun représentant russe ne participerait à des discussions mercredi à Istanbul. Le président russe Vladimir Poutine est ouvert à des conversations avec les Etats-Unis et la Turquie sur le résultat des discussions, a déclaré son porte-parole, Dmitri Peskov.

Aucun entretien direct entre Russes et Ukrainiens n'a eu lieu depuis leur dernière rencontre à Istanbul en juillet.

Kyiv et Moscou ont tenu plusieurs séries de pourparlers dans la métropole du Bosphore qui ont abouti à des échanges de prisonniers et de dépouilles de soldats entre les deux pays.

Dimanche, Volodimir Zelensky a déclaré que l'Ukraine négociait la reprise de ces échanges, espérant la libération rapide de 1.200 ressortissants.

Les deux parties n'ont en revanche fait aucun progrès sur la question d'un cessez-le-feu ou des conditions d'un règlement plus durable du conflit déclenché par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par l'armée russe en février 2022.

