Ukraine-Zelensky en Suisse pour rencontrer Trump, Witkoff attendu à Moscou

(Actualisé avec arrivée de Zelensky)

L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a fait état de progrès importants dans les pourparlers de paix entre Moscou et Kyiv avant de rencontrer jeudi Vladimir Poutine, alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky est arrivé en Suisse où il doit rencontrer son homologue américain.

Volodimir Zelensky et Donald Trump doivent échanger à 13h00 (12h00 GMT) en marge du Forum économique mondial de Davos, a fait savoir le porte-parole de la présidence ukrainienne, ajoutant que le président ukrainien délivrera un discours à 14h30.

Le président ukrainien avait auparavant déclaré qu'il ne se rendrait en Suisse que dans l'hypothèse où il pourrait y signer un accord sur les garanties de sécurité et le futur développement économique de l'Ukraine avec les États-Unis.

En amont de sa rencontre avec son homologue ukrainien, Donald Trump a estimé mercredi qu'un accord était "raisonnablement proche" pour mettre fin au conflit.

Il a déploré des retours en arrière de la part de Volodimir Zelensky et Vladimir Poutine sur la conclusion d'un accord mais estimé que les deux dirigeants étaient désormais prêts à arrêter la guerre.

Parallèlement, le président russe Vladimir Poutine doit accueillir dans la capitale russe Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, entre 19h et 20h, heure de Moscou (16h à 17h GMT), heure de Moscou, a fait savoir le Kremlin.

La délégation américaine doit arriver en Russie aux alentours de 17h00 GMT, a fait savoir le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Moscou a salué jeudi les efforts de paix lancés par les deux représentants américains mais a refusé de se prononcer sur les chances d'aboutir sur un accord.

"Il est clair que le président russe apprécie fortement les efforts de paix déployés personnellement par le président Trump et par son équipe, dont l'envoyé spécial Witkoff (...) Nous saluons leurs efforts et leur efficacité", a déclaré Dmitri Peskov.

Steve Witkoff a confirmé jeudi en marge du Forum économique mondial de Davos qu'il se rendrait plus tard dans la capitale russe.

"Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès", a-t-il déclaré, ajoutant que les négociations ne portaient plus que sur un sujet.

"Donc, si les deux parties veulent régler cela, nous allons régler cela".

La création d'une zone franche en Ukraine serait décisive pour l'économie ukrainienne, a-t-il aussi déclaré.

L'envoyé spécial de Donald Trump a mené des échanges avec des dirigeants ukrainiens dans la ville suisse, dans la foulée des discussions ayant eu lieu en Floride durant le week-end.

(Reuters; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)