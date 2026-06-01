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Ukraine-Zelensky dit que l'alerte sur une attaque russe de grande ampleur reste d'actualité
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 21:38

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré lundi que les avertissements relatifs à une éventuelle frappe russe de grande ampleur contre son pays restaient d'actualité, appelant la population à prêter une attention particulière aux alertes aériennes.

"Les avertissements des services de renseignement concernant des frappes russes restent d'actualité. Une frappe massive est possible, ils en ont préparé une", a-t-il déclaré dans son allocution vidéo nocturne.

"Nos défense sont prêtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans toute la mesure du possible avec les moyens actuellement disponibles."

La Russie a averti la semaine dernière qu'elle comptait lancer des "frappes systématiques" à Kyiv contre des cibles liées à l'armée ukrainienne, ainsi que contre des centres de décision, pressant les étrangers de quitter l'Ukraine.

L'armée russe avait procédé la veille à l'un de ses bombardements les plus intenses contre Kyiv depuis le début de la guerre, en 2022.

(Reportage Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar, version française Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
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