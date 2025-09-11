 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ukraine-Zelensky dit avoir discuté de sanctions contre Moscou avec Kellogg
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 22:45

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré jeudi avoir discuté avec l'envoyé américain Keith Kellogg du développement d'une production conjointe d'armes avec Washington et de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie.

"Nous avons discuté de différents vecteurs de coopération, de la manière de parvenir à une paix réelle et de garantir la sécurité de l'Ukraine", a écrit Volodimir Zelensky sur Telegram à propos de sa rencontre avec Keith Kellogg à Kyiv.

Les discussions ont notamment concerné "des accords bilatéraux solides sur la production conjointe de drones et d'armes, que nous avons proposés à l'Amérique", selon le président ukrainien. "Nous comptons sur une réaction positive des États-Unis."

Les deux hommes ont aussi évoqué "la pression sur les Russes et ce que nous pouvons faire avec nos partenaires en matière de politique tarifaire et de sanctions afin de pouvoir nous rencontrer au niveau des dirigeants dès que possible et de mettre fin à cette guerre", a-t-il ajouté.

(Reportage Ron Popeski et Yuliia Dysa, version française Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
Défense
