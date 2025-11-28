Ukraine-Zelensky annonce la démission de son directeur de cabinet Andriy Yermak

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé vendredi la démission de son directeur de cabinet Andriy Yermak.
Les autorités anticorruption ukrainiennes ont déclaré plus tôt avoir mené des perquisitions liées à Andriy Yermak et ce dernier a indiqué sur Telegram qu'il coopérait pleinement.
(Rédigé par Yuliia Dysa et Olena Harmash; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)
