Ukraine-Zelensky annonce la démission de son directeur de cabinet Andriy Yermak
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 16:36

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé vendredi la démission de son directeur de cabinet Andriy Yermak.

Les autorités anticorruption ukrainiennes ont déclaré plus tôt avoir mené des perquisitions liées à Andriy Yermak et ce dernier a indiqué sur Telegram qu'il coopérait pleinement.

(Rédigé par Yuliia Dysa et Olena Harmash; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

