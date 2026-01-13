Ukraine-Vagues de missiles russes signalées contre Kyiv et Kharkiv

L'armée russe a lancé dans la nuit de lundi à mardi des vagues de missiles contre Kyiv et Kharkiv, les deux plus grandes villes d'Ukraine, ont rapporté des représentants et des médias locaux, faisant état de quatre morts à Kharkiv dans le nord-est du pays.

Kyiv a été ciblée par une attaque de courte durée mais intense, a déclaré le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Tymour Tkachenko.

Des journalistes de Reuters ont entendu des explosions dans la ville.

Aucune victime ni dégâts n'ont été signalés dans l'immédiat à Kyiv.

Une vingtaine de missiles ont été lancés en environ une heure durant la nuit, selon des comptes Telegram rendant compte de la situation en Ukraine, qui ont décrit cette attaque comme la plus importante menée par la Russie depuis le début de l'année. Reuters n'a pas pu confirmer ces éléments de manière indépendante.

L'armée ukrainienne n'a pas effectué de commentaires sur l'ampleur de l'attaque dans l'immédiat. Aucun commentaire n'a été fait par Moscou.

A Kharkiv, située à 30 kilomètres de la frontière et souvent ciblée par des attaques russes, le gouverneur Oleh Syniehoubov a déclaré que quatre personnes ont été tuées dans une frappe en périphérie de la ville.

Six autres personnes ont été blessées, a-t-il ajouté.

(Valentyn Ogirenko à Kyiv, avec Lidia Kelly et Ron Popeski; version française Jean Terzian)