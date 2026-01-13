 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Vagues de missiles russes signalées contre Kyiv et Kharkiv
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 06:05

L'armée russe a lancé dans la nuit de lundi à mardi des vagues de missiles contre Kyiv et Kharkiv, les deux plus grandes villes d'Ukraine, ont rapporté des représentants et des médias locaux, faisant état de quatre morts à Kharkiv dans le nord-est du pays.

Kyiv a été ciblée par une attaque de courte durée mais intense, a déclaré le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Tymour Tkachenko.

Des journalistes de Reuters ont entendu des explosions dans la ville.

Aucune victime ni dégâts n'ont été signalés dans l'immédiat à Kyiv.

Une vingtaine de missiles ont été lancés en environ une heure durant la nuit, selon des comptes Telegram rendant compte de la situation en Ukraine, qui ont décrit cette attaque comme la plus importante menée par la Russie depuis le début de l'année. Reuters n'a pas pu confirmer ces éléments de manière indépendante.

L'armée ukrainienne n'a pas effectué de commentaires sur l'ampleur de l'attaque dans l'immédiat. Aucun commentaire n'a été fait par Moscou.

A Kharkiv, située à 30 kilomètres de la frontière et souvent ciblée par des attaques russes, le gouverneur Oleh Syniehoubov a déclaré que quatre personnes ont été tuées dans une frappe en périphérie de la ville.

Six autres personnes ont été blessées, a-t-il ajouté.

(Valentyn Ogirenko à Kyiv, avec Lidia Kelly et Ron Popeski; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank