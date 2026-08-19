Ukraine-Une responsable du cabinet de Zelensky mise en cause lors d'une opération anticorruption

Les agences ukrainiennes de lutte contre la corruption ont annoncé mercredi avoir mis au jour lors d'une opération un réseau de blanchiment d'argent au sein duquel figure une directrice adjointe du cabinet du président Volodimir Zelensky.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le Bureau national anticorruption d'Ukraine (NABU) et le Bureau du procureur spécialisé anticorruption (SAPO) ont déclaré que ce groupe d'individus comprenait également un ancien député ainsi que des responsables d'une banque publique.

Ces individus, dont les noms n'ont pas été divulgués conformément à la loi ukrainienne, sont accusés d'avoir blanchi une somme de 150 millions de hryvnias (environ 2,9 millions d'euros).

Cette annonce intervient alors que le Parlement ukrainien doit se prononcer dans la journée sur la nomination de Yevhenii Khmara au poste de ministre de la Défense, en remplacement du populaire Mykhaïlo Fedorov, dont le limogeage le mois dernier a provoqué une crise politique.

L'ancien ministre de la Défense a appelé mardi soir à la tenue d'élections en dépit de la guerre menée contre les forces d'invasion russes, estimant dans une allocution que l'Ukraine était confrontée à une "crise de gouvernance" et dénonçant la corruption de certains responsables du pays.

(Anna Pruchnicka; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Tangi Salaün)