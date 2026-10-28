Ukraine-Une frappe russe fait cinq blessés à Kharkiv-services d'urgence

Une frappe de drone russe a fait cinq blessés, donc un enfant de quatre ans, à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, ont annoncé les services d'urgence ukrainiens.

Un important incendie, provoqué par la frappe, a été éteint, ont indiqué les services d'urgence.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)