 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Une frappe russe contre un bus fait au moins 12 morts à Dnipropetrovsk-autorités
information fournie par Reuters 01/02/2026 à 19:05

(Actualisé avec bilan abaissé §5)

Une frappe de drone russe contre un autobus transportant les employés d'une mine dans la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est de l'Ukraine, a fait au moins douze morts et sept blessés dimanche, ont déclaré la société énergétique DTEK et des responsables gouvernementaux.

Cette attaque intervient quelques heures après que le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé qu'un deuxième cycle de pourparlers trilatéraux entre l'Ukraine et la Russie, sous l'égide des États-Unis, aurait lieu la semaine prochaine.

DTEK a déclaré dans un communiqué que les forces russes avaient mené une "attaque terroriste massive" contre une mine de la société dans la région, et que toutes les victimes étaient des employés qui rentraient de leur service.

"Aujourd'hui, l'ennemi a mené une attaque cynique et ciblée contre des travailleurs du secteur énergétique dans la région de Dnipropetrovsk", a écrit le ministre de l'Énergie Denis Chmihal sur l'application Telegram.

La société énergétique DTEK et Denis Chmihal avaient auparavant estimé le nombre de morts à 15.

La police a déclaré que l'attaque avait eu lieu dans la ville de Terenivka. Des images publiées par le Service national des situations d'urgence montraient un bus carbonisé aux vitres brisées qui avait quitté la route.

Plus tôt dans la journée, les autorités régionales ont fait état d'au moins neuf blessés lors de frappes russes contre une maternité et un immeuble résidentiel dans la ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays.

(Rédigé par Dan Peleschuk ; version française Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank