Ukraine-Une attaque russe prive d'électricité 95.000 personnes près d'Odessa

Une attaque russe a endommagé des installations énergétiques en Ukraine dans la région d'Odessa, sur la mer Noire, privant d'électricité plus de 95.000 personnes, a annoncé mardi le gouverneur local.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 125 drones contre l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi et les unités de défense aérienne du pays en ont abattu ou neutralisé 110.

Le gouverneur d'Odessa, Oleh Kiper, a déclaré que la petite ville de Kilia se trouvait dans la situation la plus difficile, car plus de 200 bâtiments abritant 9.000 personnes y sont chauffés à l'électricité.

"Dans la nuit, l'ennemi a lancé une nouvelle attaque cynique contre l'infrastructure énergétique de la région d'Odessa", a-t-il écrit sur la messagerie Telegram.

La Russie frappe régulièrement les installations de chauffage et d'électricité ukrainiennes, arguant que ces cibles sont légitimes car elles soutiennent l'effort de guerre de Kyiv.

L'Ukraine, qui riposte en ciblant les infrastructures pétrolières russes, qualifie les attaques de Moscou de tentative délibérée de nuire aux civils et de briser la volonté nationale pendant l'un des hivers les plus froids que le pays ait connus.

La région d'Odessa, qui abrite les ports ukrainiens, est fréquemment prise pour cible.

Selon la compagnie d'électricité DTEK, les dégâts causés à ses installations énergétiques dans la région sont "importants" et les réparations prendront beaucoup de temps.

Les infrastructures critiques continuent de fonctionner grâce à des générateurs et des travaux sont en cours pour rétablir l'approvisionnement en électricité, a précisé Oleh Kiper.

Sept générateurs supplémentaires ont été acheminés en urgence pour venir en aide aux habitants de la région, ainsi que huit chaufferies industrielles et cinq cuisines de campagne, a ajouté le gouverneur.

L'Ukraine traverse son hiver le plus rude depuis le début de la guerre, en février 2022, après que Moscou a intensifié ses attaques contre le réseau électrique et d'autres infrastructures énergétiques du pays depuis octobre, privant des millions de personnes d'électricité et de chauffage par des températures glaciales.

(Anna Pruchnicka, version française Nicolas Delame et Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)