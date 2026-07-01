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Ukraine-Une attaque russe fait un mort et trois blessés
information fournie par Reuters•01/07/2026 à 06:26
Une femme a été tuée et trois autres
personnes ont été blessées dans une attaque russe ayant visé des
stations essence dans la région de Dnipropetrovsk, dans le sud
de l'Ukraine, a dit mercredi le gouverneur de la région.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille
Raynaud)
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