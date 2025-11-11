 Aller au contenu principal
Ukraine-Une attaque de drones russes vise des infrastructures énergétiques et de transport
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 10:22

Une attaque de drones russes a touché des infrastructures énergétiques et de transport, blessant une personne et provoquant des incendies sur plusieurs sites, a rapporté mardi le gouverneur de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine.

"Les infrastructures de la région opèrent grâce à des générateurs, des centres d'urgence ont été ouverts", a déclaré le gouverneur Oleh Kiper.

L'Ukraine a par ailleurs annoncé avoir mené des frappes sur le site pétrolier russe de Saratov, causant dans la nuit des explosions et un incendie important.

Les forces ukrainiennes ont aussi touché un "terminal pétrolier maritime" en Crimée et un entrepôt à Donetsk, deux régions sous occupation russe, selon une publication de l'état-major ukrainien sur Telegram.

(Reportage d'Anastasiia Malenko; version française Zhifan Liu)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

