Ukraine-Une attaque de drones russes vise des infrastructures énergétiques et de transport

Une attaque de drones russes a touché des infrastructures énergétiques et de transport, blessant une personne et provoquant des incendies sur plusieurs sites, a rapporté mardi le gouverneur de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine.

"Les infrastructures de la région opèrent grâce à des générateurs, des centres d'urgence ont été ouverts", a déclaré le gouverneur Oleh Kiper.

L'Ukraine a par ailleurs annoncé avoir mené des frappes sur le site pétrolier russe de Saratov, causant dans la nuit des explosions et un incendie important.

Les forces ukrainiennes ont aussi touché un "terminal pétrolier maritime" en Crimée et un entrepôt à Donetsk, deux régions sous occupation russe, selon une publication de l'état-major ukrainien sur Telegram.

(Reportage d'Anastasiia Malenko; version française Zhifan Liu)