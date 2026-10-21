Ukraine-Une attaque de drones fait deux morts près de Kharkiv

Une attaque de drones russe a fait deux morts dans la nuit de mardi à mercredi près de la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a dit le gouverneur de la région, Oleh Syniehoubov.
Des maisons individuelles ont été touchées dans l'attaque, qui a également causé d'autres dégâts, a-t-il ajouté.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
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