Ukraine-Une attaque aérienne russe vise Odessa-responsable

Une attaque aérienne russe a endommagé tôt jeudi un immeuble résidentiel dans le port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville.

Huit personnes ont été blessées dans l'attaque, a précisé Serhiy Lysak sur Telegram.

Par ailleurs, une explosion a été entendue mercredi à Kyiv, la capitale ukrainienne, selon un témoin, alors que la Russie continue ses frappes.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)