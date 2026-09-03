Ukraine-Une attaque aérienne russe vise Odessa-responsable

Une attaque aérienne russe a endommagé tôt jeudi un immeuble résidentiel dans le port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville.
Huit personnes ont été blessées dans l'attaque, a précisé Serhiy Lysak sur Telegram.
Par ailleurs, une explosion a été entendue mercredi à Kyiv, la capitale ukrainienne, selon un témoin, alors que la Russie continue ses frappes.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
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