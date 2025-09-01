Bulgarie: L'avion de Von Der Leyen victime d'un brouillage GPS en Bulgarie, la Russie suspectée

Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse à Pékin

Le système GPS d'un avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été brouillé dimanche alors qu'il se dirigeait vers la Bulgarie, a déclaré lundi un porte-parole de la Commission, confirmant une information du Financial Times (FT).

"Nous pouvons effectivement confirmer qu'il y a eu brouillage GPS, mais l'avion a atterri sans encombre en Bulgarie", a déclaré ce porte-parole.

"Nous avons reçu des informations des autorités bulgares selon lesquelles elles soupçonnent une interférence manifeste de la Russie", a-t-il ajouté.

Le gouvernement russe n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

La Commission européenne n'a pas fourni davantage d'éléments sur cet incident, mais son porte-parole a assuré que l'incident renforcerait "l'engagement inébranlable du bloc à renforcer ses capacités de défense et son soutien à l'Ukraine" contre l'invasion russe lancée en février 2022.

Dans un communiqué, le gouvernement bulgare précise que le signal GPS a été perdu alors que l'avion d'Ursula von der Leyen s'approchait de la ville de Plovdiv, dans le sud du pays, ce qui a conduit les contrôleurs aériens à passer aux systèmes de navigation terrestres pour assurer un atterrissage en toute sécurité.

L'incident s'est produit alors que la présidente de la Commission européenne effectue une tournée de quatre jours dans les Etats membres de l'UE limitrophes de la Russie.

"Là, elle a pu constater de visu les défis quotidiens posés par les menaces venant de la Russie et des tiers (proxys)", a déclaré le porte-parole de la commission.

"L'UE continuera d'investir davantage dans les dépenses de défense et dans la préparation de l'Europe après cet incident", a-t-il ajouté.

Le FT, citant trois responsables au fait de la situation, avait rapporté auparavant qu'un brouillage russe présumé avait mis hors service les systèmes de navigation GPS de l'aéroport bulgare de Plovdiv et contraint l'avion d'Ursula von der Leyen à recourir à des cartes manuelles pour son atterrissage.

(Reportage Bart Meijer, rédigé par Charlotte Van Campenhout à Bruxelles et Abu Sultan à Bangalore; version française Claude Chendjou; édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)