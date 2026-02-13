Ukraine-Un port près d'Odessa visé par la Russie, trois morts près de la ligne de front

*

Trois frères tués dans une attaque près de la ligne de front

*

Un mort et six blessés dans une attaque contre un port du sud

*

Les infrastructures énergétiques de la région d'Odessa gravement endommagées - autorités

(Actualisé tout du long avec attaque dans la région de Donetsk, précision, contexte et déclarations de l'Autorité portuaire et de l'armée de l'air ukrainiennes)

Trois Ukrainiens d'une même fratrie, dont un âgé de huit ans, ont été tués près de la ligne de front orientale dans le conflit avec la Russie, tandis qu'une attaque de drone russe a tué une personne et en a blessé six autres dans l'un des ports de la région ukrainienne d'Odessa, sur la mer Noire, ont déclaré vendredi les autorités locales.

La mère et la grand-mère des trois frères – dont deux avaient 19 ans – ont également été blessées lors d'une attaque survenue jeudi soir, ont précisé vendredi les procureurs locaux de la région de Donetsk.

Les ports ukrainiens constituent les principales voies d'exportation maritime du pays, essentielles à son commerce extérieur et à la survie de son économie dans un contexte de guerre.

Moscou a intensifié récemment ses attaques contre ces ports et les infrastructures énergétiques ukrainiennes, tandis que Kyiv a riposté en ciblant à son tour les installations pétrolières russes, alors que les initiatives menées par les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre entamée en février 2022 sont au point mort.

"La Russie a lancé des frappes massives contre les infrastructures portuaires et ferroviaires", a écrit sur la messagerie Telegram le vice-Premier ministre ukrainien Oleksy Kouleba.

Les infrastructures d'une entreprise, des entrepôts d'engrais et des véhicules, notamment des wagons de marchandises, ont été endommagés, a-t-il précisé, ajoutant que l'attaque avait provoqué un incendie.

L'Autorité des ports maritimes ukrainiens n'a pas identifié le port visé, indiquant seulement qu'il s'agissait de l'un des trois ports situés autour d'Odessa et qu'il continuait d'opérer normalement malgré les dommages causés aux infrastructures.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé au total 154 drones et un missile balistique sur l'Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi. La défense aérienne ukrainienne a abattu ou neutralisé 111 de ces drones.

Le gouverneur régional, Oleh Kiper, a déclaré que des infrastructures énergétiques, industrielles et résidentielles d'Odessa avaient également été visées, après avoir signalé auparavant que l'attaque avait provoqué des perturbations "importantes" dans l'approvisionnement en électricité, en chauffage et en eau.

La principale compagnie énergétique privée d'Ukraine, DTEK, a déclaré que les dégâts causés aux infrastructures énergétiques de la ville étaient "extrêmement graves" et que les réparations prendraient beaucoup de temps. Elle n'a pas précisé quelle installation avait été touchée.

Les infrastructures ferroviaires de la région de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, ont également été prises pour cible au cours des dernières 24 heures, selon Oleksy Kouleba.

(Reportage Anna Pruchnicka; version française Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)