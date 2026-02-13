Ukraine-Un mort et six blessés dans une attaque russe dans la région d'Odessa

(.)

Une attaque de drone russe a fait un mort et six blessés dans l'un des ports de la région ukrainienne d'Odessa, sur la mer Noire, a déclaré vendredi le vice-Premier ministre ukrainien Oleksiy Kouleba.

"La Russie a lancé des frappes massives contre les infrastructures portuaires et ferroviaires", a-t-il écrit sur la messagerie Telegram.

Les infrastructures d'une entreprise, des entrepôts d'engrais et des véhicules, notamment des wagons de marchandises, ont été endommagés, a-t-il précisé, ajoutant que l'attaque avait provoqué un incendie.

Oleksiy Kouleba n'a pas précisé le nom du port. Les installations des trois ports de la mer Noire autour de la ville d'Odessa ont été fréquemment prises pour cible, et la région abrite également les ports du Danube.

Le gouverneur régional, Oleh Kiper, a déclaré que les infrastructures énergétiques, industrielles et résidentielles d'Odessa avaient également été visées.

Il avait auparavant signalé que l'attaque avait causé des perturbations "importantes" dans l'approvisionnement en électricité, en chauffage et en eau.

Les infrastructures ferroviaires de la région de Dnipro ont également été prises pour cible, selon Oleksiy Kouleba.

(Reportage Anna Pruchnicka; version française Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)