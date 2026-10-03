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Ukraine-Un mort et dix blessées dans une attaque de drones à Zaporijjia - Tass
information fournie par Reuters 03/10/2026 à 11:02

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Une personne a été tuée et dix autres blessées dans une attaque de drones à Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré samedi le gouverneur nommé par Moscou dans cette région en partie sous contrôle des autorités russes.

Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat de manière indépendante cette information rapportée par l'agence de presse Tass.

(Lucy Papachristou; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
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