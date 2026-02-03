 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Un mécanisme pour protéger un potentiel cessez-le-feu convenu par Européens et USA - FT
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 06:58

L'Ukraine est convenue avec des partenaires occidentaux d'un mécanisme destiné à protéger un potentiel cessez-le-feu avec la Russie, prévoyant qu'une quelconque violation de la trêve par Moscou donnerait lieu à des mesures pouvant aller jusqu'à une réponse militaire coordonnée des Européens et des Etats-Unis, rapporte mardi le Financial Times, citant des sources informées.

D'après le journal, ce projet a été discuté à plusieurs reprises en décembre et janvier par des représentants ukrainiens, européens et américains.

Un mécanisme de réponse en plusieurs temps serait activé en cas de violation russe d'un potentiel cessez-le-feu, écrit le FT, à la veille d'un nouveau cycle de deux jours de négociations de paix entre Kyiv et Moscou chapeautés par Washington.

Toute violation russe de la trêve donnerait lieu à une réponse sous 24 heures avec, dans un premier temps, un avertissement diplomatique, suivi si nécessaire d'une intervention de l'armée ukrainienne, rapporte le journal.

Une troisième étape en cas de poursuite des hostilités serait une intervention de soldats déployés par les membres de la "coalition des volontaires", soit de nombreux pays européens, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Islande et la Turquie.

En cas d'offensive élargie, écrit le Financial Times, une réponse coordonnée serait apportée par des troupes occidentales incluant des soldats américains dans les 72 heures suivant la violation initiale du cessez-le-feu.

(Shivani Tanna à Bangalore; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank