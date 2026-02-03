Ukraine-Un mécanisme pour protéger un potentiel cessez-le-feu convenu par Européens et USA - FT

L'Ukraine est convenue avec des partenaires occidentaux d'un mécanisme destiné à protéger un potentiel cessez-le-feu avec la Russie, prévoyant qu'une quelconque violation de la trêve par Moscou donnerait lieu à des mesures pouvant aller jusqu'à une réponse militaire coordonnée des Européens et des Etats-Unis, rapporte mardi le Financial Times, citant des sources informées.

D'après le journal, ce projet a été discuté à plusieurs reprises en décembre et janvier par des représentants ukrainiens, européens et américains.

Un mécanisme de réponse en plusieurs temps serait activé en cas de violation russe d'un potentiel cessez-le-feu, écrit le FT, à la veille d'un nouveau cycle de deux jours de négociations de paix entre Kyiv et Moscou chapeautés par Washington.

Toute violation russe de la trêve donnerait lieu à une réponse sous 24 heures avec, dans un premier temps, un avertissement diplomatique, suivi si nécessaire d'une intervention de l'armée ukrainienne, rapporte le journal.

Une troisième étape en cas de poursuite des hostilités serait une intervention de soldats déployés par les membres de la "coalition des volontaires", soit de nombreux pays européens, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Islande et la Turquie.

En cas d'offensive élargie, écrit le Financial Times, une réponse coordonnée serait apportée par des troupes occidentales incluant des soldats américains dans les 72 heures suivant la violation initiale du cessez-le-feu.

