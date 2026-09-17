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Ukraine-Un immeuble d'Odessa visé par une frappe russe
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 00:31
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Un immeuble résidentiel a été touché par une frappe russe tôt jeudi à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré sur Telegram le chef de l'administration du port de la mer Noire, Serhi Lysak.

Les informations concernant d'éventuels blessées étaient encore en train d'être clarifiées, a-t-il ajouté.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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