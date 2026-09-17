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Ukraine-Un immeuble d'Odessa visé par une frappe russe
information fournie par Reuters•17/09/2026 à 00:31
La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé mercredi ses taux d'intérêt pour calmer l'inflation, une mesure à l'opposé de ce qu'attendait Donald Trump en nommant Kevin Warsh à sa tête. La Banque centrale n'avait plus augmenté ses taux directeurs, qui guident ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Une juge fédérale a estimé que Google GOOGL.O devait nommer un responsable interne chargé ...
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