Ukraine-Un immeuble d'Odessa visé par une frappe russe

Un immeuble résidentiel a été touché par une frappe russe tôt jeudi à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré sur Telegram le chef de l'administration du port de la mer Noire, Serhi Lysak.

Les informations concernant d'éventuels blessées étaient encore en train d'être clarifiées, a-t-il ajouté.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)