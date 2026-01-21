Ukraine-Un accord "raisonnablement proche", dit Trump avant de rencontrer Zelensky jeudi

(Actualisé tout du long avec déclarations, précisions, liens hypertexte; photo à disposition)

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il rencontrerait jeudi son homologue ukrainien Volodimir Zelensky en marge du Forum économique mondial de Davos, estimant qu'un accord était "raisonnablement proche" pour mettre fin au conflit de près de quatre ans entre l'Ukraine et la Russie.

S'il a déploré que Volodimir Zelensky et le président russe Vladimir Poutine ont tour à tour fait marche arrière sur la conclusion d'un accord - quand l'un voulait signer, l'autre non, a-t-il dit en substance -, Donald Trump a estimé mercredi que les deux dirigeants étaient désormais prêts à arrêter la guerre.

Un accord est "raisonnablement proche", a-t-il dit lors d'un

discours prononcé à Davos

, lors duquel il a par ailleurs répété vouloir prendre le contrôle du Groenland, réclamant l'allégeance des alliés de Washington.

"Il faut que nous stoppions cela", a poursuivi le président américain. "S'ils ne le font pas, ils sont stupides", a-t-il ajouté à propos de ses homologues ukrainien et russe.

Ces commentaires interviennent alors que la capitale ukrainienne Kyiv a été

privée de chauffage

par des frappes menées par Moscou, qui a intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes en parallèle aux négociations supervisées par les Etats-Unis.

Donald Trump a déclaré à deux reprises mercredi qu'il rencontrerait Volodimir Zelensky plus tard dans la journée, ce qu'a contredit une source informée de l'emploi du temps du président ukrainien, avant que le président américain ne fasse savoir que cette réunion se tiendrait jeudi.

L'émissaire spécial du président américain, Steve Witkoff, a

annoncé séparément

mercredi qu'il se déplacerait à nouveau à Moscou jeudi pour y rencontrer Vladimir Poutine.

Au cours de son discours à Davos, le locataire de la Maison blanche a déclaré qu'il avait par le passé anticipé que ces négociations de paix seraient plus rapides, alors qu'il avait promis durant la campagne électorale américaine de 2024 de stopper le conflit en "vingt-quatre heures seulement".

Revendiquant à nouveau avoir stoppé "huit guerres" depuis son retour au pouvoir il y a un an, Donald Trump a expliqué l'absence d'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie par la "haine anormale" entre les dirigeants des deux pays.

Dans une

interview à Reuters

la semaine dernière, il a décrit Volodimir Zelensky comme le principal obstacle à un accord de paix, après avoir

reproché

l'an dernier au président ukrainien d'être à l'origine de la guerre, pourtant provoquée par l'invasion lancée par Moscou le 24 février 2022. Kyiv n'est pas un obstacle à la paix, a

répondu

Zelensky jeudi dernier.

Les Européens ont exprimé par le passé leur crainte qu'un accord soit scellé par les Etats-Unis avec la Russie au détriment de l'Ukraine, soulignant également la nécessité de garanties sécuritaires à Kyiv en cas de cessez-le-feu.

