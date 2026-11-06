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Ukraine-Trump a rencontré l'émissaire spécial de Poutine à Washington
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 00:56

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Le président américain Donald Trump a dit avoir rencontré en privé jeudi l'émissaire spécial de Vladimir Poutine, après que Kirill Dmitriev a participé aux côtés de représentants ukrainiens à un événement organisé à la Maison blanche.

Donald Trump n'a pas fourni de détails sur la nature de son entretien avec Kirill Dmitriev, mais le locataire de la Maison blanche a prédit qu'un accord en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait intervenir bientôt.

"Ce sera un très grand accord, et il impliquera (d'autres pays) que l'Ukraine. Je pourrais même dire qu'il impliquera l'ensemble de l'Europe. Ce sera un grand et bel accord et tout le monde sera fou de joie", a dit Donald Trump aux journalistes depuis la Maison blanche.

Le président américain a indiqué qu'il n'avait pas rencontré jeudi la délégation ukrainienne.

L'émissaire américain Jared Kushner a de son côté dit que des responsables américains avaient tenu jeudi à Bruxelles des "discussions productives et substantielles" avec les partenaires ukrainiens, européens et de l'Otan au sujet des garanties de sécurité pour l'Ukraine.

"Nous travaillons intensément avec toutes les parties afin de trouver des solutions pratiques qui pourraient mettre un terme à la guerre et jeter les bases d'une paix durable", a-t-il écrit dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.

Des délégations russe et ukrainienne se sont rendues jeudi à la Maison blanche pour marquer le cessez-le-feu de six jours dans la ville d'Olechky, située dans le sud de l'Ukraine et contrôlée par la Russie, négocié par l'épouse de Donald Trump, Melania Trump. La trêve a expiré dimanche.

(Steve Holland et Bo Erickson à Washington, avec Reuters à Moscou; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
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