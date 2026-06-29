Espagne: le gouvernement relève sa prévision de croissance 2026 à 2,6%

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

Le gouvernement espagnol a relevé sa prévision de croissance 2026, de 2,2% à 2,6%, malgré le retour de l'inflation dans le pays, à 3,2% en juin selon un chiffre provisoire publié lundi par l'Institut national des statistiques (INE), en raison du conflit au Moyen-Orient.

"Nous bénéficions d'une croissance dynamique, d'une économie plus résiliente, comme nous le constatons, capable de faire face aux chocs", s'est félicité le ministre de l'Economie, Carlos Cuerpo, en conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres.

Le gouvernement anticipait jusque-là une croissance de 2,2% en 2026 dans la quatrième économie de la zone euro, comme l'OCDE.

Le FMI, de son côté, prévoit une hausse du PIB de 2,1% cette année, tandis que la Banque d'Espagne se montre plus optimiste (2,3%), malgré la crainte exprimée en mars d'un "ralentissement significatif" de l'activité en raison des hostilités au Moyen-Orient.

Une grande partie du premier semestre a en effet été marquée par ce conflit ayant entraîné l'explosion des prix mondiaux du pétrole et, par répercussion, une augmentation de l'inflation dans de nombreux pays, dont l'Espagne.

Mais l'inflation est restée stable depuis avril, grâce notamment au plan d'aides de cinq milliards d'euros voté en urgence en mars par le Parlement espagnol, qui a permis de limiter la hausse des prix à la pompe pour les particuliers et les entreprises espagnoles.

Un nouveau texte a été approuvé lundi par le gouvernement, notamment pour continuer à aider financièrement les professionnels des secteurs agricoles et du transport.

Réduite à 10% depuis plus de deux mois, la TVA sur les carburants repasse toutefois à son taux normal de 21% ce mercredi 1er juillet, a précisé Carlos Cuerpo.

En 2025, l'Espagne avait connu une croissance soutenue de 2,8% et celle-ci a atteint 0,6% au premier trimestre 2026, selon l'INE.

D'après Carlos Cuerpo, elle pourrait atteindre "0,64%-0,65%" au second trimestre cette année, et ensuite 2,2% sur l'ensemble de l'année 2027.

Dans ce contexte économique porteur, l'exécutif a lancé mi-avril un plan de régularisation massif de sans-papiers, principalement originaires d'Amérique latine et déjà installés en Espagne, pour soutenir l'économie face au vieillissement de la population active.

Les demandeurs ont jusqu'à mardi soir pour envoyer leur dossier, avant que les autorités leur délivrent --ou non-- un permis de séjour et de travail uniquement valable en Espagne.

La semaine dernière, près d'un million de dossiers avaient été déposés et quelque 360.000 demandes avaient déjà été jugées "recevables", avait indiqué une source gouvernementale à l'AFP.