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Ukraine-Risque de nouvelle attaque russe de grande ampleur, déclare Zelensky
information fournie par Reuters•05/07/2026 à 21:36
Les services de renseignement
indiquent que la Russie prépare une nouvelle attaque de grande
ampleur contre l'Ukraine, a déclaré dimanche le président
ukrainien Volodimir Zelensky.
(Rédigé par Angela Christy à Bangalore, version française
Benjamin Mallet)
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